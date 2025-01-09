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وزير الدفاع يناقش مع نظيره الصومالي آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع يناقش مع نظيره الصومالي آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يناقش مع نظيره الصومالي آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:36 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بـ عبد القادر محمـد نور وزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

فى بداية اللقاء رحب القائد العام للقوات المسلحة بوزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.

إرساء دعائم الأمن والاستقرار

تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع الصومالي عن عميق شكره وتقديره لجهود مصر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكافة دول القارة الإفريقية. 

ورحب بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى بدولة الصومال، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية فى مختلف المجالات.

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حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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