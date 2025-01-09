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الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع الصومالي (فيديو) - أخبار كلمتك

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الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع الصومالي (فيديو) - أخبار كلمتك

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع الصومالي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:52 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالسيد عبد القادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

في بداية اللقاء، رحب القائد العام للقوات المسلحة بوزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.

تناول اللقاء، مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الصومالي، عن عميق شكره وتقديره لجهود مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكافة دول القارة الإفريقية، مرحباً بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى بدولة الصومال، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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