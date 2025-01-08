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الرياضة - 11:51 - تعيين المناوي ويوسف رئيسين تنفيذيين للوسائل الإعلامية بـ«المتحدة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:51 - تعيين المناوي ويوسف رئيسين تنفيذيين للوسائل الإعلامية بـ«المتحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:51 - تعيين المناوي ويوسف رئيسين تنفيذيين للوسائل الإعلامية بـ«المتحدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:51 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعيين الأستاذ سمير يوسف رئيسا تنفيذيا للشبكات التلفزيونية، كما أعلنت عن تعيين الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف المناوي رئيسا تنفيذيا للأخبار والصحافة.

وشغل عبد اللطيف المناوي، مناصب متعددة بين تأسيس قنوات إخبارية وإدارتها، كذا رئاسة تحرير العديد من الصحف المصرية والإقليمية وله العديد من المؤلفات في الشئون السياسية والاجتماعية وهو عضو مجلس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية في نيويورك أما الأستاذ سمير يوسف فقد شارك في إنشاء وإدارة العديد من القنوات التلفزيونية الكبرى في مصر والعالم العربي ولديه خبرة عريضة في الإنتاج التلفزيوني وإدارة المنصاتِ الرقمية.

ويأتي قرار المتحدة، في إطار خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسةِ الأستاذ طارق نور والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير الأداء وتحقيق معادلة جودة القنواتِ التلفزيونية والإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيم جدواها الاقتصادية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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