الرياضة - 09:21 - وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:21 صباحاً - استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك أمس السبت 4 يناير 2025.

ودار النقاش بين وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حول ابرز التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية دور الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية، وضرورة العمل على توعية المواطن المصري بمحددات الموقف المصري من أبرز القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من تطورات متلاحقة.

وحرص وزير الخارجية والهجرة، على الإعراب عن ثقته في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به في هذا الصدد، معرباً عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام وما تبذله من جهود في هذا الشأن.