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نوتنجهام يقسو على ولفرهامبتون بثلاثية ويشارك أرسنال في وصافة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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نوتنجهام يقسو على ولفرهامبتون بثلاثية ويشارك أرسنال في وصافة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نوتنجهام يقسو على ولفرهامبتون بثلاثية ويشارك أرسنال في وصافة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:20 صباحاً - انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 0/3 للفورست، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل مورجان جيبس وايت الهدف الأول لفريق نوتنجهام فورست في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة 7، وأضاف كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 44، وفي الوقت بدل الضائع من زمن المباراة سجل تايو أونيي الهدف الثالث.

 

وجاء تشكيل وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست كالتالي:

خوسي سا، بيدرو ليما، سانتياجو بوينو، مات دوهيرتي، ريان آيت نوري، جواو جوميز، تومي دويل، رودريجو جوميز، جونسالو جيديس، هوانج هي تشان، يورجن ستراند لارسن.

 

بينما تشكيل نوتنجهام أمام وولفرهامبتون:

ماتز سيلس، أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، نيكولاس دومينجيز، إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي، كريس وودأنتوني إيلانجا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد نوتنجهام إلى 40 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، متساويًا مع الوصيف أرسنال، ومتأخرًا عن المتصدر ليفربول بـ6 نقاط فقط، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.

ويستضيف نوتنجهام فورست في مباراته المقبلة، ليفربول، على أرضه في ملعب سيتي جراوند.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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