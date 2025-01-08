جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:20 صباحاً - وصل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى واشنطن يوم الثلاثاء إلى مبنى الكونجرس في إطار حداد لمدة ثلاثة أيام قبل مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم الخميس.

نعش كارتر ملفوفًا بالعلم الأمريكي

ووصل نعش كارتر ملفوفًا بالعلم الأمريكي على عربة تجرها الخيول بعد موكب الجنازة الذي قطع شارع بنسلفانيا.

وتبعه أفراد الأسرة سيرا على الأقدام، في إشارة إلى قطع كارتر الشارع راجلا خلال تنصيبه عام 1977. وأدى طلاب من الأكاديمية البحرية الأمريكية التحية لضابط الغواصات السابق في البحرية.

وسيسجى جثمان الرئيس التاسع والثلاثين في القاعة المستديرة بمبنى الكونجرس خلال الأيام الثلاثة المقبلة حيث سيقدم أعضاء الكونجرس والجمهور تعازيهم.

وسينقل جثمانه في موكب من السيارات يوم الخميس من أجل مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وستقام جنازة كارتر بينما يستعد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب لاستلام السلطة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في واشنطن بأكثر من المعتاد وأحاطت مبنى الكونجرس بسياج يمتد لعدة كيلومترات قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.

وفاة جيمي كارتر

توفي كارتر في 29 ديسمبر عن عمر ناهز 100 عام، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة لفترة واحدة من عامي 1977 إلى 1981.

وعانت الولايات المتحدة في عهده من وضع اقتصادي سيء ومن أزمة الرهائن في إيران وهزمه الجمهوري رونالد ريجان بسهولة في الانتخابات التي خاضها لشغل المنصب لفترة ثانية.

واكتسب كارتر سمعة طيبة في العقود التي تلت ذلك باعتباره مناصرا للقضايا الإنسانية وحظي بمكانة أفضل وهو رئيس سابق مما كان عليه عندما كان رئيسا. ونال جائزة نوبل للسلام في عام 2002.

عاش كارتر لفترة أطول من أي رئيس أمريكي آخر وظل يتلقى رعاية المسنين لمدة عامين تقريبا قبل وفاته. وكان آخر ظهور علني له في جنازة زوجته روزالين التي حضرها في نوفمبر 2023 على كرسي متحرك وبدا هزيلًا.

وقال حفيده جيسون كارتر في أغسطس إن كارتر كان يتطلع لانتخاب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للرئاسة والتي خسرت أمام ترامب.

تنكيس الأعلام الأمريكية

وأمر بايدن بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية لمدة 30 يوما حدادا على كارتر مما أثار غضب ترامب الذي قال إنه ينبغي عدم تنكيسها خلال مراسم تنصيبه في 20 يناير.

ومن المتوقع أن يحضر بايدن وترامب الجنازة يوم الخميس.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة تأبين في الجنازة التي ستبدأ في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي 15:00 بتوقيت جرينتش».

وسيعود جثمان كارتر بعد ذلك جوا إلى موطنه في جورجيا. وسيدفن في وقت لاحق من ذلك اليوم في مسقط رأسه بمدينة بلينز.

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