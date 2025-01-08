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مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

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مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:10 صباحاً - ناقش اجتماع عسكري أمريكي إسرائيلي سُبل الاستعداد لهجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.

وجرى الاجتماع على مستوى نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الأدميرال براد كوبر، الذي وصل إلى تل أبيب، مع نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أمير برعام.

وبحث الطرفان، شحنات الأسلحة الحيوية، التي قامت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بتجميدها، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبيّنت الصحيفة أن الشحنة العسكرية، التي تم الحظر عليها خلال إدارة بايدن، ورفع عنها الحظر فيما بعد، تشمل، 1700 قنبلة ثقيلة للقوات الجوية من "بوينج"، و134 جرافة من طراز "D9" من "كاتربلر"، ووسائل حربية أخرى.

ويستعد جيش الإحتلال بالفعل لتخفيف الحظر شبه الرسمي على هذه الشحنة، قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في الـ20 من يناير الجاري.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنرالين برعام وكوبر زارا عددًا من قواعد القوات الجوية، بما في ذلك قاعدة "النبطيم"، حيث تم استعراض القدرات وعرض العمليات التشغيلية المشتركة بين الجيشين.

كما جرت مناقشة مشتركة بشأن مواجهة التهديدات القادمة من اليمن والتعاون مع الجيش الأمريكي في الغلاف الدفاعي الشامل لإسرائيل والشرق الأوسط، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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