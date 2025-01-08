قرارات مفاجئة لمحافظ الجيزة خلال تفقده لـ مستشفى التحرير العام بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:20 مساءً - فاجأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أطقم العمل بالنوبتجية المسائية بمستشفى التحرير العام بإمبابة خلال زيارة ليلية لمتابعة سير العمل بالمستشفى وانتظام استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم.

شملت جولة محافظ الجيزة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات والعناية المركزة والرعاية المتوسطة والأطفال والحضانات والغسيل الكلوى ومحطات المياه المغذية لها ووحدة النفايات الخطرة.

تشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لمراجعة أنظمة الحريق بالمستشفى

وخلال الزيارة راجع محافظ الجيزة كشوف الصيانة والأعطال وتسجيل الحالات وحضور الأطقم الطبية للاطمئنان على انتظام تواجد الأطباء ومعاونيهم بكل قسم، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لمراجعة أنظمة الحريق بالمستشفى وكذا دعم أنظمة الإضاءة بعدد من الأقسام.

كما وجه المحافظ مدير المديرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لبحث احتياجات المستشفيات بنطاق المحافظة من المقاعد الخاصة بإنتظار المرضى وذويهم وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لها بالصورة التى تليق بالمواطنين وتراعى احتياجات الحالات المرضية من المترددين عليها.

كما حرص النجار على متابعة جانب من أعمال الصيانة الجارية بالمستشفى مؤكدًا استعداد المحافظة للتعاون فى إنهاء عدد من المراحل العالقة لسرعة إنهاء الأعمال.



كما أستمع المحافظ لأراء المواطنين من المترددين على المستشفى حول الخدمات ومستوى الرعاية المقدمة لهم، ومدى توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة.



رافق المحافظ الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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