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إرهاق واستنزاف، جنرالات في جيش الاحتلال يطالبون بوقف القتال في غزة - أخبار كلمتك

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إرهاق واستنزاف، جنرالات في جيش الاحتلال يطالبون بوقف القتال في غزة - أخبار كلمتك

إرهاق واستنزاف، جنرالات في جيش الاحتلال يطالبون بوقف القتال في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:32 صباحاً - أكد مسؤولون كبار في  جيش الإحتلال الإسرائيلي إن العمليات العسكرية في  قطاع غزة  وصلت إلى نقطة الإرهاق والاستنزاف.

وأكد الجنرالات خلال مناقشات داخلية، أن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات صعبة أبرزها وقف القتال والسعي للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وبيّنوا "أن الحرب استنفدت أساليبها، وفي غياب الاتفاق، سنكرر ما فعلناه سابقًا"، وفق تعبيرهم، لافتين إلى أن "العودة إلى مواقع عملت فيها القوات ستكبدنا ثمنًا باهظًا، وستؤدي إلى سقوط المزيد من جنودنا".

وذكروا أن "إحصاء جثث المسلحين لا يمكن أن يكون بديلًا عن أهداف الحرب، المتمثلة في عودة المختطفين والإطاحة بحكم حماس"، وفقًا لما أوردت القناة "13" الإسرائيلية.

إلا أن رئيس أركان جيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال خلال جولة في مخيم جباليا، أخيرًا، إنه "إذا لم تعد حماس المختطفين فإن نشاطنا سيتواصل في غزة"، وفق القناة "13".

وتتزامن تصريحات قادة الجيش، مع مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، في مسعى إلى التوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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