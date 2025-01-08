الرياضة - 08:56 - بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:56 مساءً - بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم إلى ستاد مدينة الملك عبد الله بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يستضيف مواجهة نارية من العيار الثقيل، تجمع بين برشلونة وأتليتكو بلباو، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، بعد أن أصبحت المملكة العربية السعودية مركزاً لمثل هذه المواجهات العالمية الكبرى.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني بث مباشر

ومن المنتظر أن يغيب عن صفوف البارسا في مواجهة بلباو بعض اللاعبين المؤثرين لأسباب مختلفة، مثل: داني أولمو بسبب مشكلة القيد، بجانب غياب كريستنسين وتير شتيجن ولامين يامال، أحد أهم الأسلحة التهديفية ومفاتيح اللعب الخطيرة لبرشلونة، بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يعتمد الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، على تشكيل يضم: إنياكي بينيا في حراسة المرمى - أليكس بالدي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي رباعي خط الدفاع - و بيدري - مارك كاسادو - فيران لوبيز في متوسط الميدان، وجافي و رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

في المقابل يعتمد أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لأتليتكو بلباو، لقاء منافسه الكتالوني بتشكيل يضم:

أوناي سيمون في حراسة المرمى، ويوري بيريشيش - أيتور باريديس - داني فيفيان - أندوني جوروسابيل - ويز دي غالاريتا - ميكيل ياوريجيزار - نيكو ويليامز - أويهان سانجيت - إنياكي ويليامز - جوركا جوروزيتا، الذين يراهن فالفيردي على قدراتهم وإمكاناتهم الفنية والبدنية، في خطة إقصاء البارسا والعبور إلى موقعة التتويج باللقب الإسباني المحلي المرموق.

بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر أن تقام اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.