مشاهير العرب - «الموضوع كبير».. أسماء جلال تروج لـ الحلقة 6 لمسلسل فقرة الساحر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:01 مساءً - تواصل الفنانة أسماء جلال، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج للحلقة المقبلة لمسلسل «فقرة الساحر» المقرر عرضها من خلال منصة يانجو بلاي، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث المشوقة.

وفي هذا السياق، شاركت أسماء جلال، عبر حسابها على «إنستجرام» البرومو التشويقثي للحقلة المقبلة من مسلسل «فقرة الساحر»، معلقة عليها قائلة: «اوعوا تفوتوا الحلقة الجديدة النهاردة الموضوع كبيرة».

قصة مسلسل «فقرة الساحر»

ومن ناحية آخرى، أن مسلسل فقرة الساحر، تم تصوير مسلسل فقرة السحر في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدى خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

يعرض مسلسل فقرة الساحر مرة واحدة أسبوعيا، حيث تعرض الحلقة الجديدة الخميس من كل أسبوع، على منصة «يانغو بلاي»، وهى من المنصات الجديدة التي ظهرت الفترة الأخيرة ولكنها بدأت في تقديم أعمال جديدة خاصة بها.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

والجدير بالذكر أن بطال مسلسل فقرة الساحر من الفنانين الشباب الذين نجحوا في الفترة الأخيرة، وهم طه دسوقي، وأسماء جلال، وعلى قاسم، حيث ظهر كل منهم في أعمال فنية مهمة الفترة الأخيرة.