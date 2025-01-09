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ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

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ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:10 صباحاً - تناولت أحداث  الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل موضوع عائلي 3، اكتشاف ابراهيم  (ماجد الكدواني) أن هناك شخصًا كان موجودًا في الموتيل أثناء إقدام خالد وغازي لحرقه وهي المعلومة التي يكشفها موظف شركة التأمين أمام إبراهيم وحسن وسارة في النيابة.

 ينجح إبراهيم في استعادة أوراق الشقق الخاصة به وشقيقته بعد جهد كبير من خلال التعاون مع رياض شقيق عبلة وتعود الأسرة إلى المنزل مما يعيد إليهم استقرارهم المفقود وتعود مريم من العمل إلى الشقة، كما تحصل الأسرة على الدفعة الأولى من أموال التأمين مع تأكيد موظف الشركة أنه سيستعيد المال لإيمانه أن حادث الحريق مدبر من قبل سارة وأسرتها.

يكتشف إبراهيم أن الشخص الذي كان في موقع الحريق لقي مصرعه في الحادث، فيقرر إبراهيم الذهاب إلى العزاء حيث يكتشف أن هذا الشخص المتوفى لديه ابنًا وابنة يُدعيان شيماء التي تجسد شخصيتها ياسمينا العبد وعباس. 

يقرر ابراهيم رعاية الطفلين بصورة غير مباشرة ويمنحهما مبلغًا ماليًا يقدر بحوالي عشرين ألف جنيه، ولكن، سرعان ما يتعرض الطفلان لاعتداء من قبل أحد البلطجية في المنطقة، فتلجأ الابنة  إلى إبراهيم، ويقرر أن يأخذ الطفلين إلى منزله ويوفر لهما فرصة للعمل في المطبخ ومساعدة أهل البيت. 

بعد انتقالهما إلى المنزل، تبدأ مريم وسارة في التساؤل عن سر هؤلاء الأطفال ولم تقتنع أي منهما بالحكاية التي قدمها ابراهيم.

في الوقت نفسه، تستمر عبلة (رانيا يوسف) في مطاردة إبراهيم، وتكشف عبلة المزيد من الأسرار المتعلقة بمقتل جابر في الموتيل وتضع ابراهيم  أمام خيارين وهما الزواج منها أو فضح سره. 

يوافق ابراهيم تحت الضغط على الزواج منها ولكنه يحاول مماطلة تنفيذ الفكرة وتأجيل مراسم الزواج،  ومع ذلك، تستمر عبلة في الضغط عليه وتقوم بتسجيل محادثاتهما لاستخدامها كورقة ضغط.  

وفي أحد المشاهد، وأثناء وجود ابراهيم وعبلة في أحد المحال، تكتشف صديقة زوجته مريم وجوده في المكان، في الوقت ذاته، تظهر عبلة مرتدية فستان زفاف، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للأحداث وتصعيدًا دراميًا للموقف.

مسلسل موضوع عائلي ٣

يعرض مسلسل موضوع عائلي ٣ حصريًّا على منصة شاهد الإلكترونية، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.  

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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