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الفائزون في أفرع النص المسرحي والنقد الأدبي وكتب الأطفال بجائزة ساويرس الثقافية - أخبار كلمتك

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الفائزون في أفرع النص المسرحي والنقد الأدبي وكتب الأطفال بجائزة ساويرس الثقافية - أخبار كلمتك

الفائزون في أفرع النص المسرحي والنقد الأدبي وكتب الأطفال بجائزة ساويرس الثقافية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:50 مساءً - كشفت جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين عن الفائزين بفروع الجائزة في فرع أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12، وفرع النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وفرع النص المسرحي، وذلك خلال حفل الختام المقام بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

وجاءت قائمة الفائزين بهذه الفروع كالتالي: 

جائزة أفضل نص مسرحي  

المركز الأول.. ياسمين إمام عن نص "الباحث عن البهجة". 

المركز الثاني.. أحمد فؤاد الدين عن النص المسرحي "الباقي من عمري". 

 

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جائزة النقد أدبي والسرديات أدبية 

حصد الجائزة الدكتور عمار علي حسن عن كتاب "بصيرة حاضرة". 

 

 

جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة 

المركز الأول.. كتاب "فندق على طبق" تأليف وليد طه.  

المركز الثاني.. كتاب "كيكي ورجليه الصغيرة جدا" تأليف إيمان النجار. 

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جائزة ساويرس الثقافية

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. 

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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