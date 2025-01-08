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نجيب ساويرس: الفن والكتابة يمنحان مصر الوهج بالوطن العربي والآخرون يقلدوننا (فيديو) - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس: الفن والكتابة يمنحان مصر الوهج بالوطن العربي والآخرون يقلدوننا (فيديو) - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: الفن والكتابة يمنحان مصر الوهج بالوطن العربي والآخرون يقلدوننا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:50 مساءً - كشف المهندس نجيب ساويرس عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، قائلا: "عندي دور برد ومقدرش اتهم نفسي إني أنا عديت سميح.. بس الناس قالولنا إن دي عين.. مع إن مفيش حاجة تستاهل تاخد عين في مصر". 

حفل جائزة ساويرس الثقافية 

جاء ذلك خلال حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورته العشرين والمقام بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين. 

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المهندس نجيب ساويرس 

وأضاف "ساويرس" قائلا: "أشكر الدكتور محمد أبو الغار اللي شكر الناس كلها ولا يشكر نفسه.. ومبسوط إن إحنا كعيلة خدنا حته الثقافة دي.. في الوطن العربي كله لما بيبصوا على مصر كان الفن والكتابة هما اللي بيمنحوا مصر الوهج دا". 

وتابع: "لما دخلت في مجال السينما قبل قرابة العشرين عاما، كان بيتم إنتاج  ١٥ و٢٠ فيلما ويكون في تنافس شديد بينهم.. وعندما أسافر لدول مثل تونس والمغرب كانت الناس بتسأل عن عادل إمام.. لغتنا وثقافتنا هي دي عظمة مصر".

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 وأردف: "اللي حوالينا بيحاولوا يقلدونا أو يسبقونا بالأدوات بتاعتنا وبيستعملوها، لكن صعب أوي إن حد يشتريها".  

جائزة ساويرس الثقافية

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. 

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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