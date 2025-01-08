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مشاهير العرب - شريف عامر يستضيف صناع فيلم «المستريحة» في برنامجه «يحدث في مصر» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شريف عامر يستضيف صناع فيلم «المستريحة» في برنامجه «يحدث في مصر» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف عامر يستضيف صناع فيلم «المستريحة» في برنامجه «يحدث في مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:41 مساءً - يحل صناع فيلم «المستريحة» من بطولة الفنانة ليلي علوي، ضيوف على برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر من خلال شاشة MBC مصر الحلقة المقبلة، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية.

وكشفت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافتها رفقة صناع فيلم المستريحة في برنامج «يحدث في مصر»، قائلة: «انتظروني غدا مع بيومي فؤاد وصناع عمل فيلم المستريحة في برنامج "يحدث في مصر" علي ال MBC مصر».

تفاصيل فيلم المستريحة لـ ليلي علوي

وتدور أحداث فيلم «المستريحة» من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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