مشاهير العرب - «مكنتش أعرف أنها شبهي».. عفاف شعيب تكشف سبب رفض دور شقيقة رأفت الهجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:41 مساءً - كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن سبب رفضها تقديم الدور الذي عرض عليها في مسلسل رأفت الهجان، رغم اوجهه الشبه بينها وبين شقيقة رأفت الهجان في الحقيقة.

وأضحت عفاف شعيب خلال لقائها ببرنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمة الإعلامية منى البدراوي على شاشة «النهار»، أن السبب يعود إلى حجم الدور، قائلة: «عرض عليا الكاتب صالح مرسي دور «شريفة» في مسلسل رأفت الهجان ورفضت بسبب صغر الدور، بمجرد أن قرأت السيناريو شعرت أن الدور صغير، ولكني اكتشفت أن هناك شبه بيني وبين شقيقة رأفت الهجان في الحقيقة، والتي تحدثت معي بعد عرض الدور من أجل أن تبارك لي».

أما عن كواليس مشاركتها بمسلسل «الشهد والدموع» نوهت أن المخرج إسماعيل عبد الحافظ كان يخشي أن ترفض الدور موضحة: «كانت المحلات تُغلق وقتها من أجل مشاهدة المسلسل، والمخرج إسماعيل عبد الحافظ كان يخشي أن أرفض الدور بسبب تقديمي لدور الأم لشباب كبار، فتحدثت معي الفنانة كريمة مختار من أجل إقناعي بالدور»، وعن حقيقة تقديم الجزء الثالث من مسلسل الشهد والدموع قالت، «توقف الجزء الثالث بسبي، لأنني تخوفت من الفشل، فقررت أن احتفظ بنجاح الأجزاء السابقة».

وتطرقت عفاف شعيب للحديث عن بداية مشوارها قائلة إنها إلتحقت بمعهد فنون مسرحية، بعد ان أقنعت والدها أنها سأكون مذيعة، ولكن تدريجيًا دخلت الوسط الفني عن طريق المخرج نور الدمرداش».

وأشارت شعيب إلى أن حبها للفن بدأ من صوت أبلة فضيلة موضحة أن من شدة حبها لها جلبت آلة حادة حتى أقطع شاشة الراديو وتفهم من أين يأتي الصوت، مضيفة: «عندما تم طلب أطفال للمشاركة في برنامجها، ذهبت مع شقيقتي إلى أبلة فضيلة من وراء والدي، ودخلنا إلى استوديو كبير، وشعرت وقتها أنني دخلت عبق التاريخ».

وتابعت: «بعدما عدت إلى البيت (خدت علقة) محترمة بسبب التأخير، ووالدتي قالت لي (مفيش فن تاني)، اطلعي وبعدين كوني زي ما أنتي عايزة، ولكن وقتها أخذت أبلة فضيلة رقمي وبعد فترة، وجدت والدتي تتحدث معي بشأن حديث أبلة فضيلة معها، فوالدتي كانت شخصية هادئة وجميلة، وعُرض عليها التمثيل لأنها كانت تشبه ليلى مراد، فهي كانت فتاة جميلة وشيك».

أبرز أعمال عفاف شعيب

مؤخرا شاركت الفنانة عفاف شعيب في سباق مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل محارب»، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير خلال فترة عرضه.

وضم المسلسل في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: حسن الرداد، أحمد زاهر، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، ومحمود الليثي.

أحداث مسلسل محارب

دارت قصة مسلسل «محارب»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب من الصعيد يدعى عزيز يجسد دوره الفنان حسن الرداد، يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان عزيز طالبا متفوقا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل ميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، وبعد وفاة والده تغيرت حياته واضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سراً كبيراً، وهو أن والده كان له ميراث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطارداً بسبب ثأر قديم.