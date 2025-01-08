متحدث التعليم يكشف تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:01 مساءً - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، تفاصيل نظام البكالوريا الجديد في مصر، والذي يحل محل نظام الثانوية العامة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “قاعة التحرير” المذاع على بوابة البلد، أكد فيها أن هناك تنسيق جيد بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي، - تخفيف العبء على الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وأوضح المتحدث باسم التعليم إلى أن الهدف من النظام الجديد ليس الحفظ والحفظ، يحق للطالب دراسة المواد التخصصية التي يرغب بها والتي تشمل أقسام (الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - الأعمال - الفنون).

وأشار أن مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته أولاً في حوار مجتمعي ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب المصري للموافقة النهائية ليبدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام المقبل.

كما أكد المتحدث الرسمي للتعليم إلى أن المواد الأساسية لطلبة السنة الثانية ثانوي هي: وتشمل مواد اللغة العربية والتاريخ واللغات الأجنبية الأولية بالإضافة إلى المواد المتخصصة في الطب وعلوم الحياة ومنها (الرياضيات/الفيزياء). ) والهندسة وعلوم الحاسوب وتشمل (الرياضيات على المستوى العالي) و((الفيزياء الجامعية) وإدارة الأعمال وتشمل (الاقتصاد الجامعي) و(الرياضيات) و(الجغرافيا الجامعية) و(الإحصاء).

اما بالنسبة لمواد الصف الثالث الثانوي فقد أكد زلطة إن التربية الدينية تدخل ضمن المواد الأساسية لجميع المواد الرئيسية، بالإضافة إلى المواد التخصصية للطب وعلوم الحياة والتي تشمل (الأحياء، الثانوية العامة) و( (الكيمياء، المرحلة الثانوية) والهندسة والحساب، والتي تشمل (الرياضيات الصف السادس) و (الفيزياء الصف السادس)، الدراسات التجارية (الاقتصاد الصف السادس) (الرياضيات) والفنون والآداب (المستوى الأول الجغرافيا). و (الإحصائيات)

وأضاف أن التسجيل للامتحانات في نظام البكالوريا الجديد، لأول مرة فقط سيكون مجانيًا، وبعد ذلك سيتم فرض رسوم امتحان قدرها 500 جنيه مصري لكل اختبار، مع إضافة: “للطالب الراسب والطالب الذي يرغب في تحسين درجاته، يمكنه التقدم مرة أخرى للامتحان. لكن الرسوم محددة بـ 500 جنيه مصري و أنه سيتم طرح مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد للمناقشة في إطار حوار تعاوني في عدة اجتماعات تشارك فيها كافة أطراف المنظومة التعليمية من خبراء واستشاريين ومدرسين وإعلاميين