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تحطيم تمثال نتنياهو، رسالة دعم من ناشط مكسيكي لشعوب اليمن وفلسطين (فيديو) - أخبار كلمتك

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تحطيم تمثال نتنياهو، رسالة دعم من ناشط مكسيكي لشعوب اليمن وفلسطين (فيديو) - أخبار كلمتك

تحطيم تمثال نتنياهو، رسالة دعم من ناشط مكسيكي لشعوب اليمن وفلسطين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:50 مساءً - حطم مواطن في المكسيك، اليوم، تمثال شمعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في متحف الشمع بمدينة مكسيكو سيتي، مرددا هتاف: "عاشت فلسطين، عاش السودان، عاش اليمن وعاشت بورتوريكو". 

ناشط مكسيكي يحطم تمثال نتنياهو

وأقدم الناشط المكسيكي على تحطيم تمثال نتنياهو، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا على غزة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للقطاع واستشهاد أكثر من 45885 فلسطينيًا. 

— Abier (@abierkhatib) https://twitter.com/abierkhatib/status/1876870276081737757?ref_src=twsrc%5Etfw

تعرض نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لانتقادات لاذعة من جماعات حقوق الإنسان التي قررت أن جيشه يرتكب إبادة جماعية في القطاع المحاصر.

إشادة بتحطيم تمثال نتنياهو في المكسيك

أشاد الكثيرون عبر الإنترنت بتدمير تمثال نتنياهو، واتهموا رئيس وزراء الاحتلال بإعطاء الضوء الأخضر لارتكاب جرائم الحرب في غزة وإغراقها في أزمة إنسانية عميقة.

وقال الناشط الذي قام بتحطيم تمثال في مقطع فيديو نشرته حركة المقاطعة في المكسيك "BDS Mexico: "أتحمل مسؤولية القضاء على مجرم الحرب هذا لأن متحف الشمع في مكسيكو سيتي نسي تغطية التمثال بدماء 40 ألف فلسطيني".

وأضاف محطم تمثال نتنياهو: "أفعل ذلك وأنا أحب الشعب اليهودي كثيرا، وهو الذي اختطفت هويته من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الإبادة الجماعية".

وأكد في نهاية حديثه قائلا: "مجرمو الحرب هؤلاء غير مرحب بهم في مدينتنا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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