خشية ترامب، إيران تتأهب لحماية منشآتها النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:10 مساءً - مع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل الملف الإيراني المثير للجدل أهم وأبرز الملفات أمام البيت الأبيض في المرحلة المقبلة.

إسرائيل تدفع واشنطن للهجوم علي المنشآت النووية الإيرانية

وبالتزامن مع ذلك، تدفع إسرائيل واشنطن إلى العمل معها من أجل شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وتحسبًا لذلك بدأت إيران استعدادات ومناورات عسكرية قرب “نطنز” أهم منشأة نووية بمحافظة أصفهان وسط إيران، عبر إجراء تمارين واختبارات عسكرية لحمايتها من أي هجوم محتمل.

مناورات واستعدادات عسكرية

وتأتي المناورات والاستعدادات العسكرية تحسبًا لهجوم وشيك قد تشنه إسرائيل بدعم أمريكي على المنشآت النووية".

وهذه المناورات والاستعدادات تحمل رسائل ودلالات عدة".

فإيران أعلنت مرارًا وتكرارًا أن تنفيذ عملية (الوعد الصادق 3) أمر مؤكد ويمكن للتمرين الدفاعي الأخير أن يهيئ القوات للتعامل مع أي رد فعل يحصل من قبل إسرائيل وبدعم أمريكي".

وكانت مناورة دفاعية كبيرة أجرتها القوات المسلحة الإيرانية حول منشأة نطنز النووية وسط البلاد، وجرى التدرب على التعامل مع جميع أنواع الهجمات الجوية الثقيلة بقذائف الهاون وصواريخ كروز، ومن المؤكد أن هذا التمرين يحمل رسائل مهمة عندما نرى توترات واسعة النطاق خارج الحدود".

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