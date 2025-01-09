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خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

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خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

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خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:20 صباحاً - اعتبر قيادي في الحرس الثوري الإيراني أن روسيا "خدعت" الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكانت أحد الأسباب وراء سقوط نظامه.

 

خداع من 3 جهات

وفي تسجيل صوتي منسوب للقيادي في الحرس الثوري بهروز إثباتي، قال إن الأسد "تعرض للخداع من 3 جهات إحداها روسيا".

وأضاف إثباتي أن "سقوط الأسد كان بخيانة من روسيا، بعد إيقاف أنظمة الرادار"، مما أدى إلى "قصف (الجيش السوري) الصحارى بدلا من مواقع هيئة تحرير الشام".

وكانت هيئة تحرير الشام قادت هجوما خاطفا، سيطرت فيه على المدن السورية واحدة تلو الأخر، وصولا إلى دمشق في 8 ديسمبر، وهو اليوم ذاته الذي شهد فرار الأسد إلى موسكو.

حرب الأيام الستة

وحسب حديث إثباتي، فقد "كان تعريف السيد بشار الأسد للمقاومة تفسيرا ناقصا وغير مبتكر، فقد ظل يقول إنه يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه خلال حرب الأيام الستة"، في إشارة إلى حرب 1967.

كما أرجع المتحدث، وفقا للتسجيل، سقوط الأسد إلى "فساد في الهيكل الداخلي للنظام السوري".

وفي سياق آخر، أبدى إثباتي مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال: "صواريخنا التقليدية، باستثناء الصواريخ الاستراتيجية، ليست فعالة بشكل جيد ضد المواقع الأميركية".

واستطرد: "حتى إذا ضربناهم ما الذي سيحدث؟ أمريكا ستضرب عشرات المواقع التابعة لنا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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