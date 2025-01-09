كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:35 صباحاً - اقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”.

وأشارت إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها بـ"أمريكا المكسيكية".



وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلًا؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".

جاءت تصريحات شينباوم بعد إعلان ترامب نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من سياسة إدارته الجديدة.

وعلى الرغم من أنه لم يحدد موعدًا دقيقًا لهذا التغيير، فقد ذكر أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا.

وأشارت مارجوري تايلور جرين عضوة مجلس النواب الأمريكي، إلى أنها قد أعدت مشروع قانون وستقدمه يوم الخميس المقبل.

من جانبه، أوضح مستشار شينباوم، خوسيه ألفونسو سواريز ديل ريا، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، أن اسم خليج المكسيك معترف به دوليًا منذ القرن الـ16، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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