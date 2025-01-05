11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

عملية دقيقة للجيش المالي تطيح بقيادي بارز في "داعش" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عملية دقيقة للجيش المالي تطيح بقيادي بارز في "داعش" - أخبار كلمتك

عملية دقيقة للجيش المالي تطيح بقيادي بارز في "داعش" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:24 صباحاً - أعلن الجيش المالي، أمس السبت، اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل الأفريقي، بعد عملية استخباراتية دقيقة نفذتها قواته المسلحة، يوم الجمعة.

وأوضحت القيادة العامة للجيش المالي، في بيان، أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل، المعروف بلقبي "أبو رقية" و"أبو حاش"، مشيرة إلى أن الأخير كان مطلوبًا منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق هجمات وارتكاب انتهاكات جماعية ضد المدنيين في منطقتي ميناكا وغاو.

وأشار البيان إلى أن العملية لم تقتصر على اعتقال القيادي المذكور، بل تضمنت أيضًا "تحييد عدد من مقاتلي التنظيم" والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك مكونات تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وتشهد مالي اضطرابات متواصلة منذ عام 2012 بسبب تصاعد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إلى جانب عصابات إجرامية محلية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، اتخذت السلطات العسكرية في مالي خطوات جذرية خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها قطع العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والاتجاه نحو تعزيز التعاون العسكري والسياسي مع روسيا.

يُذكر أن الأمم المتحدة حذرت العام الماضي من تنامي نفوذ تنظيم "داعش" في منطقة غرب أفريقيا، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق