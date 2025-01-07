الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم كرم الشام بفيصل في الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:56 صباحاً - نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق، نشب داخل مطعم كرم الشام بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل مطعم كرم الشام بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وتبين نشوب الحريق داخل مطعم كرم الشام.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.