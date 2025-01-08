الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:41 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 8-1-2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة توتنهام ضد ليفربول في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء برشلونة مع أتلتيك بيلباو بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
توتنهام X ليفربول - 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X أتلتيك بيلباو - 9 مساء - SSC1 HD
مواعيد مباريات كأس تركيا
طرابزون سبور X ألانيا سبور - 5 مساء
جالاتا سراي X إسطنبول باشاك شهير - 7.30 مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة البرتغالية
بنفيكا X سبورتينج براجا - 9.45 مساء
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