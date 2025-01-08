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الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:41 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 8-1-2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة توتنهام ضد ليفربول في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء برشلونة مع أتلتيك بيلباو بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

توتنهام X ليفربول - 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X أتلتيك بيلباو - 9 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

طرابزون سبور X ألانيا سبور - 5 مساء

جالاتا سراي X إسطنبول باشاك شهير - 7.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة البرتغالية

بنفيكا X سبورتينج براجا - 9.45 مساء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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