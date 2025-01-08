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الرياضة - 02:43 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف خان يونس وجباليا البلد في قطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:43 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف خان يونس وجباليا البلد في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:43 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف خان يونس وجباليا البلد في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:43 صباحاً - استشهد 25 فلسطينيا بينهم 7 أطفال، الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، وجباليا البلد، في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة أطفال، فيما استشهد مواطنان إثر استهداف الاحتلال مركبة في حي المنارة جنوب شرق المدينة، وثلاثة مواطنين بينهم طفلان جراء استهداف منزل لعائلة محارب.

وأضافت أن سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

وفي جباليا البلد، شمال القطاع، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريحان في شارع غزة القديم.

وفي السياق، استشهد طفل فلسطيني، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت خيام نازحين في منطقة الاسطبل بمواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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