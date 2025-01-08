السوبر الإسباني، برشلونة يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف جافي في الشوط الأول (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:56 مساءً - السوبر الإسباني، تقدم برشلونة الإسباني على نظيره أتلتيك بلباو، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي برشلونة وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من رافينيا من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

السوبر الإسباني، برشلونة يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف جافي في الشوط الأول

وفي الدقيقة 16، أحرز جافي هدف برشلونة الأول بعد توغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى عن طريق أليخاندرو بالدي ليرسل عرضية أرضية إلى جافي الذي سددها في شباك بلباو.

وفي الدقيقة 20، كاد أتلتيك بلباو يحرز التعادل بعد خطأ دفاعي من لاعبى برشلونة لم يستغله إيناكي ويليامز بعدما أرسل عرضية سيئة من الجهة اليمنى أبعدها الدفاع.

السوبر الإسباني، برشلونة يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف جافي في الشوط الأول

وفي الدقيقة 23، كاد برشلونة يضاعف النتيجة بالهدف الثاني بعد انفراد صريح بالمرمى ضائع من رافينيا لاعب برشلونة بعدما تألق سيمون فى التصدي لها.

السوبر الإسباني، برشلونة يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف جافي في الشوط الأول

وفي الدقيقة 24، طالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة جافي إلا أن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب، ليؤكد القرار حكام الفيديو.

وفي الدقيقة 30، ارتكب فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة خطأ بعدما فقد الكرة لمهاجم بلباو، إلا أنه عاد وصحح خطأه وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 35، أضاع أتلتيك بلباو فرصة التعادل بعد كرة عرضية من الجهة اليسري من يورى بيرتشيتشى ولكن فويتشيك تشيزني حارس برشلونة تألق وأميك الكرة قبل أن تصل إلى ويليامز أمام المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة على بلباو بهدف نظيف.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، لقيادة هانز فليك، تشكيل مواجهة أتلتيك بلباو، المقرر خوضها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة في تلك البطولة باعتباره وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي، فيما يشارك أتلتيك بلباو يشارك في المسابقة باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل برشلونة اليوم أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

وشهد تشكيل برشلونة عودة لامين يامال أساسيًا بعد غياب للإصابة، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، جافي

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: أراوخو، فيران توريس، بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، أسترالاجا، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، فيرنانديز.

ويشارك نادي برشلونة في تلك البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، 2023/24، في حين أن أتلتيك بلباو هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي يوم الأحد المقبل.

وكشف الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة عن إمكانية مشاركة لامين يامال أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتقد الفريق الكاتالوني جهود لامال بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن، منتصف نوفمبر الماضي.

مواعيد مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني

وتقام المباراة الثانية لدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد ضد ريال مايوركا على ملعب الملك عبد الله الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدا الخميس.

القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2025

وتمتلك شبكة قنوات SCC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباريات عبر قناتي SSC Sports HD 1 وكذلك SSC Sports HD 5.

كما تذاع بطولة كأس السوبر الإسباني ستكون على قنوات mbc masr وmbc masr 2.

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