الرياضة - 12:13 - معتدل الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:13 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ودافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وفقا لبيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس غدًا يسودها مجموعة من الظواهر الجوية، ففى القاهرة الكبرى تشهد شبورة مائية بسرعة 20 كيلو متر/ ساعة.

وفى السواحل الشمالية الغربية، قالت هيئة الأرصاد إنها ستشهد شبورة مائية مع سحب غائم جزئي بسرعة 24 كيلو متر/ ساعة.

كما في السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ستشهد شبورة مائية بسرعة 22 كيلو متر/ ساعة.

وفى وسط سيناء لاتوجد أمطار مع سرعة رياح معتدلة 24 كيلومتر/ساعة، كذالك أما فى جنوب الصعيد فإن الأجواء مشمسة فى الغالب مع سرعة رياح 20 كيلو متر/ ساعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

درجة الحرارة ا في القاهرة: العظمى 21 والصغرى 12

درجة الحرارة ا فى العاصمة الإدارية: العظمى 22 الصغرى 10

درجة الحرارة في الاسكندرية: العظمى 21 والصغرى 11

درجة الحرارة في بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 14

درجة الحرارة في الاسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 11

درجة الحرارة في العريش: العظمى 20 والصغرى 9

درجة الحرارة في رأس سدر: العظمى 21 والصغرى 11

درجة الحرارة في شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 15

درجة الحرارة في الغردقة: العظمى 25 والصغرى 12

درجة الحرارة في الاقصر: العظمى 24 والصغرى 10

درجة الحرارة في أسوان: العظمى 25 والصغرى 11

درجة الحرارة في مطروح: العظمى 19 والصغرى 10

درجة الحرارة في العلمين الجديدة: العظمى 19 والصغرى 10

حالة الطقس الساعات المقبلة.. «الأرصاد» تكشف عن خريطة سقوط الأمطار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. الثلاثاء 7 يناير 2025

سقوط الأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025