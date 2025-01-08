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حديث سار من صندق الطرق والجسور بخصوص هذا الامر - أخبار كلمتك

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حديث سار من صندق الطرق والجسور بخصوص هذا الامر - أخبار كلمتك

حديث سار من صندق الطرق والجسور بخصوص هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:27 مساءً - كلمتك/خاص

وأعلن صندق صيانة الطرق والجسور عن أهمية مشروع خط العلم-دوفس-يمين في محافظة أبين، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.  

وأوضح الصندوق أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق، مما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز السلامة المرورية على الطريق الحيوي.  

وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على المجتمع المحلي، حيث سيحفز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة التنقل والبضائع، مما يعزز النشاط التجاري ويدعم الاقتصاد المحلي في محافظة أبين.  

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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