حديث سار من صندق الطرق والجسور بخصوص هذا الامر - أخبار كلمتك

وأعلن صندق صيانة الطرق والجسور عن أهمية مشروع خط العلم-دوفس-يمين في محافظة أبين، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح الصندوق أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق، مما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز السلامة المرورية على الطريق الحيوي.

وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على المجتمع المحلي، حيث سيحفز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة التنقل والبضائع، مما يعزز النشاط التجاري ويدعم الاقتصاد المحلي في محافظة أبين.