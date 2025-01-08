اسرائيل ترفع مستوى التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق صواريخ حوثية الليلة - أخبار كلمتك

أفادت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق صواريخ من اليمن الليلة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في الفترة الأخيرة.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب اليمني أو الجهات ذات العلاقة حتى الآن بشأن هذه التقارير.