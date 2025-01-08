كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2025، عيار 21 بعد الانخفاض المفاجئ - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2025، عيار 21 بعد الانخفاض المفاجئ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اسرائيل ترفع مستوى التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق صواريخ حوثية الليلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اسرائيل ترفع مستوى التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق صواريخ حوثية الليلة - أخبار كلمتك

اسرائيل ترفع مستوى التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق صواريخ حوثية الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:07 مساءً - كلمتك/خاص

أفادت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب استعدادًا لاحتمال إطلاق صواريخ من اليمن الليلة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في الفترة الأخيرة.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب اليمني أو الجهات ذات العلاقة حتى الآن بشأن هذه التقارير.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق