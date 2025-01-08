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أول توضيح حول حقيقة وقف استيراد الدقيق والكلنكر عبر هذا الميناء - أخبار كلمتك

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أول توضيح حول حقيقة وقف استيراد الدقيق والكلنكر عبر هذا الميناء - أخبار كلمتك

أول توضيح حول حقيقة وقف استيراد الدقيق والكلنكر عبر هذا الميناء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:47 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت وزارة الاقتصاد والاستثمار في صنعاء توضيحاً بشأن ما تم تداوله وتفسيره بشكل خاطئ عن تعاميم وقف إيقاف استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر الخاص بصناعة الإسمنت إلى موانئ الحديدة والصليف .

وجاء في التوضيح الذي نشرته الوزارة على حسابها في “تويتر” ان المذكرات الصادرة من الوزارة هي تعاميم طبيعية باعتبار ان مادة الدقيق أصبحت منتجاً محلياً 100% ويتم إنتاجه بكفاءة وجودة عالية وأسعار منافسة عبر خمس شركات مطاحن محلية وكذلك مادة الكلنكر عبر مصانع الإسمنت المحلية بنسبة 100% .

وأضافت ان هذه التعاميم جاءت تنفيذاً لبرنامج توطين الصناعات المحلية في بلادنا وتخفيض فاتورة الاستيراد وكذا للحد من إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية المنافسة وحماية للمنتجات الوطنية المحلية .

ونوهت بأن البرنامج مستمر لعدد من السلع والمواد الغذائية ضمن برنامج الحكومة لتوطين الصناعات ولكل منتج يمكن إنتاجه محلياً
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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