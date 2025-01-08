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نداء عاجل من أطباء بلا حدود لإنقاذ المدنيين في اليمن - أخبار كلمتك

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نداء عاجل من أطباء بلا حدود لإنقاذ المدنيين في اليمن - أخبار كلمتك

نداء عاجل من أطباء بلا حدود لإنقاذ المدنيين في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:47 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن أدت إلى عرقلة جهودها الإنسانية، حيث لم تتمكن فرقها من إدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة، ما اضطر المنظمة إلى إعادة توجيه الإمدادات الطبية والإنسانية إلى مسارات بديلة.

وأوضحت المنظمة أن هذه التحديات تسببت في تأخير وصول المساعدات إلى المحتاجين، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للمواد الطبية والخدمات الأساسية.

وأكدت أطباء بلا حدود على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعية الأطراف كافة إلى احترام القوانين الدولية الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وأشارت المنظمة إلى أن أي تأخير في إيصال المساعدات يهدد حياة الآلاف من المرضى ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المتضررة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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