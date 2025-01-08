نداء عاجل من أطباء بلا حدود لإنقاذ المدنيين في اليمن - أخبار كلمتك

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن أدت إلى عرقلة جهودها الإنسانية، حيث لم تتمكن فرقها من إدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة، ما اضطر المنظمة إلى إعادة توجيه الإمدادات الطبية والإنسانية إلى مسارات بديلة.

وأوضحت المنظمة أن هذه التحديات تسببت في تأخير وصول المساعدات إلى المحتاجين، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للمواد الطبية والخدمات الأساسية.

وأكدت أطباء بلا حدود على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعية الأطراف كافة إلى احترام القوانين الدولية الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وأشارت المنظمة إلى أن أي تأخير في إيصال المساعدات يهدد حياة الآلاف من المرضى ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المتضررة.