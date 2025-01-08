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مستشار رئاسي: عام 2025 هو عام تقديم الفاسدين للقضاء - أخبار كلمتك

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مستشار رئاسي: عام 2025 هو عام تقديم الفاسدين للقضاء - أخبار كلمتك

مستشار رئاسي: عام 2025 هو عام تقديم الفاسدين للقضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:27 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية، جابر محمد، أن عام 2025 سيكون عام تقديم الفاسدين وملفاتهم للقضاء وفي إطار القانون.


وقال جابر إن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الممتلكات العامة ومحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.


وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء يعملون بكل تنسيق لاجتثاث الفساد.

 

وأشار إلى وجود توجيهات واضحة من مجلس القيادة الرئاسي على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.

 

وأضاف أن هناك ملفات كثيرة ستفتح لاجتثاث الفساد والفاسدين، وناشد الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الوقوف صفًا واحدًا لدعم الإجراءات التي سيتخذها القضاء بحق الفاسدين.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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