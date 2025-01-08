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البنك المركزي اليمني يتخذ خطوة هامة.. ما الامر - أخبار كلمتك

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البنك المركزي اليمني يتخذ خطوة هامة.. ما الامر - أخبار كلمتك

البنك المركزي اليمني يتخذ خطوة هامة.. ما الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:27 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الأربعاء، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع شركة صرافة، لارتكابها مخالفات.

وقالت الجمعية في تعميمها، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع منشأة يافا للصرافة”، موضحة أن سبب الإيقاف هو مخالفة المنشأة لتعليمات البنك المركزي اليمني.

ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة، كما يتم إعادة التعامل معها في حال الالتزام بتعليمات البنك.


 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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