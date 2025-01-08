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الداعري يعبر عن استيائه من تقاعس سلطات تعز ويطالب بهذا الامر - أخبار كلمتك

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الداعري يعبر عن استيائه من تقاعس سلطات تعز ويطالب بهذا الامر - أخبار كلمتك

الداعري يعبر عن استيائه من تقاعس سلطات تعز ويطالب بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:07 مساءً - كلمتك/خاص

عبّر الصحفي ماجد الداعري عن استيائه من تقاعس السلطات الأمنية في تعز عن ملاحقة قاتل والد غدير، الذي نفذ جريمته أمام أعين ابنته وأخواتها في حوش منزلهم. وأكد الداعري أن القاتل لا يزال حرًا طليقًا يواصل إرسال تهديدات بالتصفية لعائلة الضحية، في ظل غياب أي تحركات أمنية جادة لضبطه أو بقية المتهمين في ارتكاب هذه الجريمة الوحشية.  

وأشار الداعري إلى مرور أكثر من أسبوع على الجريمة دون أن تتحقق أي خطوات فعلية نحو تحقيق العدالة، وسط مماطلة وتسويف مستمر من الجهات المعنية، مما يزيد من معاناة أسرة الضحية ويعزز شعورهم بعدم الأمان.  

وطالب الداعري الجهات الأمنية والقضائية في تعز بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، محذرًا من تداعيات هذا التقاعس على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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