الغُباري يسخر من مسرحيات الحوثيين ويدعوهم التوقف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقد المستشار السابق سام الغُباري ما وصفه بـ"مسرحيات الحوثي" المتكررة، التي يُجبر من خلالها الأبرياء على تقديم اعترافات عبثية أمام الكاميرات، في محاولات يائسة لصرف الأنظار عن قرب نهايته.

وأشار الغُباري إلى أمثلة سابقة من هذه المسرحيات، مثل ادعاء الحوثيين بأن مهندسين زراعيين كُلفوا بتسميم النحل والمواشي، أو أن السحب كانت سبب المطر، وأخيرًا ظهور ضحية تزعم أن البريطانيين علموه استخدام الهاتف المحمول.

وأضاف أن هذه القصص التي وصفها بـ"السامجة" تعكس حالة الارتباك والخوف المتجذر لدى الحوثيين من السقوط الوشيك، مؤكدًا أن هذه الروايات لا تُقنع أحدًا سوى من يشارك في هذه المسرحية العبثية.

واختتم الغُباري بالتأكيد على أن هذه المحاولات العقيمة لن تُثني الشعب اليمني عن مواصلة طريقه نحو التحرر واستعادة دولته.