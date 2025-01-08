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الغُباري يسخر من مسرحيات الحوثيين ويدعوهم التوقف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

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الغُباري يسخر من مسرحيات الحوثيين ويدعوهم التوقف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

الغُباري يسخر من مسرحيات الحوثيين ويدعوهم التوقف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:47 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد المستشار السابق سام الغُباري ما وصفه بـ"مسرحيات الحوثي" المتكررة، التي يُجبر من خلالها الأبرياء على تقديم اعترافات عبثية أمام الكاميرات، في محاولات يائسة لصرف الأنظار عن قرب نهايته.  

وأشار الغُباري إلى أمثلة سابقة من هذه المسرحيات، مثل ادعاء الحوثيين بأن مهندسين زراعيين كُلفوا بتسميم النحل والمواشي، أو أن السحب كانت سبب المطر، وأخيرًا ظهور ضحية تزعم أن البريطانيين علموه استخدام الهاتف المحمول.  

وأضاف أن هذه القصص التي وصفها بـ"السامجة" تعكس حالة الارتباك والخوف المتجذر لدى الحوثيين من السقوط الوشيك، مؤكدًا أن هذه الروايات لا تُقنع أحدًا سوى من يشارك في هذه المسرحية العبثية.  

واختتم الغُباري بالتأكيد على أن هذه المحاولات العقيمة لن تُثني الشعب اليمني عن مواصلة طريقه نحو التحرر واستعادة دولته.  

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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