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الرياضة - 08:51 - في بنك مصر بـ 50.65 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - في بنك مصر بـ 50.65 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - في بنك مصر بـ 50.65 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:51 صباحاً - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

آخر تحديث سعر الدولار
سعر الدولار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل اليوم الخميس نحو 50.63 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المركزي
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في EG BANK

سعر الدولار في EG BANK، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، سجل اليوم الخميس نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سعر الدولار في كريدي أجريكول، سجل اليوم الخميس نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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