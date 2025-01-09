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غزل المحلة يؤدي مرانا جماعيا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يؤدي مرانا جماعيا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يؤدي مرانا جماعيا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:31 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مديره الفني الكابتن شوقي غريب، اليوم الخميس مرانه الجماعي استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.  

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره بيراميدز يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري علي ملعب الدفاع الجوي.  

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي عدة صور لمران الفريق اليوم الخميس. 

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ترتيب غزل المحلة وبيراميدز في الدوري 

بتلك النتيجة يتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف. 

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بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة حصدها من لعب 7 لقاءات، فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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