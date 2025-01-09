الرياضة - 08:17 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:17 مساءً - الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 18 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 21 07

رفح 21 07

رأس سدر 20 11

نخل 18 05

كاترين 15 01-

الطور 21 10

طابا 21 06

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 18 11

العلمين 18 11

مطروح 19 12

السلوم 18 10

سيوة 19 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 14

الشلاتين 26 17

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 10

بني سويف 20 09

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 22 08

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 24 11

أبوسمبل 23 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 27 20

المدينة 25 13

الرياض 20 11

المنامة 21 15

أبو ظبي 26 16

الدوحة 24 14

الكويت 22 08

دمشق 14 03

بيروت 20 13

عمان 14 06

القدس 16 07

غزة 19 15

بغداد 21 07

مسقط 24 18

صنعاء 24 07

الخرطوم 30 16

طرابلس 19 12

تونس 20 12

الجزائر 18 09

الرباط 21 12

نواكشوط 31 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 02-

إسطنبول 16 09

إسلام آباد 19 05

نيودلهي 18 09

جاكرتا 31 24

بكين 03 08-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 10 00

أثينا 18 08

روما 17 08

باريس 04 01-

مدريد 13 08

برلين 02 01-

لندن 03 02-

مونتريال 07- 08-

موسكو 02 01

نيويورك 04 02-

واشنطن 00 05-

أديس أبابا 24 11