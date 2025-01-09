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الدوري السعودي، النصر يحول تأخره أمام الأخدود للتقدم 2-1 في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، النصر يحول تأخره أمام الأخدود للتقدم 2-1 في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، النصر يحول تأخره أمام الأخدود للتقدم 2-1 في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:21 مساءً - تقدم فريق النصر أمام الأخدود بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدوري السعودي.

وألغى الحكم هدف النصر عن طريق ساديو ماني بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الأخدود هدفا بالدقيقة 6 عن طريق سافيو جودوين.

وتعادل ساديو ماني للنصر في الدقيقة 29.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 42.

 

 


تشكيل النصر ضد الأخدود 


وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: أوتافيو، جابرييل، علي الحسن.

في خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

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تشكيل الأخدود أمام النصر 

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ويستقبل نادي النصر، نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في الثامنة من مساء الخميس، على ملعب الأول بارك.

وواجه نادي النصر، نظيره الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين، مرتين، نجح في الفوز بالمواجهتين، مسجلا خمس أهداف، وتلقت شباكه هدفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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