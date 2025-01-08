محلل سياسي يتحدث عن سبب تدهور الأوضاع المعيشية باليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

وصف المحلل السياسي د. حسين لقور الفساد في اليمن بأنه "مرض مستعصٍ" ينهش في عظام الأطراف السياسية المتصارعة على حصصها في الأموال ، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر وسلبي على حياة المواطنين وتفاقم معاناتهم اليومية.

وأوضح لقور أن انتشار الرشوة والمحسوبية وسرقة المال العام يؤدي إلى تراجع فرص العمل، وتعطيل النمو الاقتصادي، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والكهرباء، مما يهدد الأمن الغذائي ويزرع اليأس والإحباط بين المواطنين.

وأضاف أن القيادات السياسية الفاسدة تتحدث بلغة جذابة وتعد بالتغيير ومكافحة الفساد، إلا أن الواقع يثبت أن هذه الوعود ليست سوى شعارات فارغة. وأشار إلى أن هذه القيادات غالبًا ما تكون جزءًا من منظومة الفساد نفسها، مما يجعل أي حديث عن الإصلاح ومكافحة الفساد أشبه بمسرحية هزلية لا تحمل أي أمل.

وأكد لقور أن اكتشاف تورط القيادات التي تروج لمكافحة الفساد في إدارة ودعم هذه المنظومة يزيد من صعوبة تحقيق أي تغيير حقيقي، داعيًا إلى ضرورة تبني إصلاحات جذرية بعيدًا عن القيادات الحالية المتورطة في الفساد لضمان مستقبل أفضل للمواطنين اليمنيين.