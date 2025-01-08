صحفي بارز يكشف عن دور هذه الدولة في تأجيج الأزمات ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد الكاتب والصحفي البارز محمد الردمي أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية باتت تمثل مصدرًا أساسيًا للفوضى وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الدعم الإيراني الموجه إلى حلفائها في غزة ولبنان وسوريا أدى إلى تفاقم الأزمات في هذه الدول.

وأضاف الردمي أن النظام الإيراني بقيادة علي خامنئي يستمر في استغلال القضايا العربية والإسلامية لتحقيق أجنداته الخاصة، دون أي اعتبار لمصالح الشعوب التي تدفع ثمن هذه السياسات. وأكد أن طهران تحرص على تجنب الانخراط المباشر في أي معارك أو حروب، بينما تزرع الفوضى وتدعم الصراعات في دول المنطقة.

واختتم الردمي حديثه بالإشارة إلى أن الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك الحوثيين في اليمن، تظل أداة في يد طهران لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية على حساب استقرار الدول العربية ووحدة شعوبها.