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صحفي بارز يكشف عن دور هذه الدولة في تأجيج الأزمات ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

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صحفي بارز يكشف عن دور هذه الدولة في تأجيج الأزمات ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صحفي بارز يكشف عن دور هذه الدولة في تأجيج الأزمات ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:47 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الكاتب والصحفي البارز محمد الردمي أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية باتت تمثل مصدرًا أساسيًا للفوضى وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الدعم الإيراني الموجه إلى حلفائها في غزة ولبنان وسوريا أدى إلى تفاقم الأزمات في هذه الدول.

وأضاف الردمي أن النظام الإيراني بقيادة علي خامنئي يستمر في استغلال القضايا العربية والإسلامية لتحقيق أجنداته الخاصة، دون أي اعتبار لمصالح الشعوب التي تدفع ثمن هذه السياسات. وأكد أن طهران تحرص على تجنب الانخراط المباشر في أي معارك أو حروب، بينما تزرع الفوضى وتدعم الصراعات في دول المنطقة.

واختتم الردمي حديثه بالإشارة إلى أن الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك الحوثيين في اليمن، تظل أداة في يد طهران لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية على حساب استقرار الدول العربية ووحدة شعوبها.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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