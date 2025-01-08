كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2025، عيار 21 بعد الانخفاض المفاجئ - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2025، عيار 21 بعد الانخفاض المفاجئ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الحديث عن مستجدات الوضع في رداع (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحديث عن مستجدات الوضع في رداع (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

الحديث عن مستجدات الوضع في رداع (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:47 مساءً - كلمتك/خاص

أفاد الناشط السياسي أحمد عبدربه أبوصريمه أن الوضع في منطقة قيفة رداع يشهد توترًا متزايدًا بسبب تصعيد ميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى حاجة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على معاناة المدنيين من أشلاء ودماء ودمار خلفه الحوثيون في المنطقة.

وأكد أبوصريمه أن قبائل قيفة لن تخضع للحوثيين، مضيفًا: "نحن نعلم ما الذي يريدونه، وربما يكون لنا دور في تحرير اليمن كما حرر السوريون بلادهم على أيدي النازحين".

كما أشار إلى الانتهاكات المستمرة من الحوثيين، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة لإرهاب النساء والأطفال منذ ساعات الصباح، مؤكدًا أن هذه التصرفات لن تردع القبائل ولن تحقق أهداف الحوثيين في المنطقة.

ودعا أبوصريمه إلى تحرك إعلامي ومجتمعي جاد لحماية المواطنين في قيفة ودعم مقاومتهم ضد ممارسات الحوثيين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

شقيقة شهيد. .الكشف عن تفاصيل مؤلمة بشان المرأة التي اثارت الذعر في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق