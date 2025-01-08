الحديث عن مستجدات الوضع في رداع (اخر التطورات) - أخبار كلمتك

أفاد الناشط السياسي أحمد عبدربه أبوصريمه أن الوضع في منطقة قيفة رداع يشهد توترًا متزايدًا بسبب تصعيد ميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى حاجة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على معاناة المدنيين من أشلاء ودماء ودمار خلفه الحوثيون في المنطقة.

وأكد أبوصريمه أن قبائل قيفة لن تخضع للحوثيين، مضيفًا: "نحن نعلم ما الذي يريدونه، وربما يكون لنا دور في تحرير اليمن كما حرر السوريون بلادهم على أيدي النازحين".

كما أشار إلى الانتهاكات المستمرة من الحوثيين، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة لإرهاب النساء والأطفال منذ ساعات الصباح، مؤكدًا أن هذه التصرفات لن تردع القبائل ولن تحقق أهداف الحوثيين في المنطقة.

ودعا أبوصريمه إلى تحرك إعلامي ومجتمعي جاد لحماية المواطنين في قيفة ودعم مقاومتهم ضد ممارسات الحوثيين.