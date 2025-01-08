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مشاهير العرب - عقد من الألماس.. أحلام تكشف عن هدية ثمينة من زوجها «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عقد من الألماس.. أحلام تكشف عن هدية ثمينة من زوجها «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عقد من الألماس.. أحلام تكشف عن هدية ثمينة من زوجها «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:21 مساءً - تصدراسم الفنانة أحلام الشماسي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما فاجأت المتابعين بهدية زوجها الثمينة التي نالت إعجاب قطاع كبير من محبيها.

أحلام تكشف عن هدية زوجها للجمهور

وكانت أحلام، فاجأت متابعيها عبر منصاتها الرقمية عن هدية زوجها في مقطع فيديو تداوله عدد كبير من المستخدمين توجه من خلاله رسالة له، قائلة: «يخليك ليا يارب العالمين، يطول عمرك كل سنه وأنت طيب، وانظروا هذا العقد حلو جدا»، ليرد الأخير قائلا: «تستاهلين يا أم فهد».

تفاصيل سرقة أحلام الشماسي في باريس

وفي وقت سابق، تعرضت أحلام، للسرقة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية، أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس.

أحلام تتعرض للسرقة

وكشفت النجمة أحلام، التي يتابعها أكثر من 15 مليونا على إنستجرام، أنها تعرَّضت لعملية سرقة خلال زيارتها باريس يوم الجمعة الماضي، إذ اختفت حقائبها من أمام المسكن.

آخر أعمال أحلام

وكانت آخر أعمال أحلام، هو ألبوم «السيدة الأولى»، والذي يضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وأغاني الألبوم هى «السيدة الأولى» كلمات عبد الله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، «أخفي الهوى» كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، «يا هلا» كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، «أيام الصفاء» كلمات الأمير عبد الله الفيصل توزيع عمر الصباغ، «العطر» كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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