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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. معتز هشام ينضم لأبطال مسلسل «ولاد الشمس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. معتز هشام ينضم لأبطال مسلسل «ولاد الشمس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. معتز هشام ينضم لأبطال مسلسل «ولاد الشمس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:41 مساءً - يخوض الفنان معتز هشام سباق ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «ولاد الشمس».

مسلسل ولاد الشمس من بطولة الفنان أحمد مالك، والفنان طه دسوقي، وتأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشهد العمل على عودة «مالك» لـ دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات حيث كانت آخر أعماله الرمضانية، مسلسل «نسل الأغراب».

معتز هشام

أحداث مسلسل «ولاد الشمس»

من المقرر أن تدور أحداث مسلسل «ولاد الشمس» في إطار درامي اجتماعي، حول صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، وتتصاعد الأحداث وتقودهما رحلتهما في الحياة إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

أحدث أعمال معتز هشام

مؤخرا شارك الفنان معتز هشام في مسلسل ورق التوت، وهو من بطولة الثنائي شريف سلامة وأسماء جلال، والعمل من إخراج حسام على.

ودارت أحداث مسلسل ورق التوت، في مكان واحد يجتمع فيه الأبطال، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل منھم ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويعالج بعض القضايا الحساسة، منها: الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي، ومشاكل الطبقة وغيرها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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