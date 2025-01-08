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الرياضة - 12:33 - ضياء رشوان: التوترات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى الكبرى تهدد السلم العالمي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:33 - ضياء رشوان: التوترات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى الكبرى تهدد السلم العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:33 - ضياء رشوان: التوترات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى الكبرى تهدد السلم العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:33 صباحاً - أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن المشهد الدولي الراهن يحمل إشارات مقلقة تنذر بتغيرات عميقة قد تهدد السلم والأمن العالميين.

وأشار رشوان، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "دي إم سي"، إلى أن الأزمة الأوكرانية شكلت منعطفًا خطيرًا في النظام العالمي، مما يعكس حجم التحول الجذري في المشهد السياسي والعسكري العالمي.

وحذر رشوان من أن الصراع العالمي الحالي قد يهدد السلم العالمي بشكل مباشر، مع تزايد التوترات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى العظمى.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن حزب "الجبهة الوطنية" ليس كيانًا هابطًا بالمظلة، موضحا أن التنوع داخل الهيئة التأسيسية للحزب، التي تضم 57 عضوًا، يمثل فرصة حقيقية لوضع تصور شامل وواضح لبرنامج الحزب، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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