الرياضة - 08:21 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:21 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في السوق المحلي خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 (الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر) استقرارا عند 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

والجدير بالذكر أن سعر المصنعية والدمغة التي تفرض على الذهب، تختلف من محل لآخر في أسواق الصاغة، وذلك وفقا لنوع عيار الذهب، وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 إلى 65 جنيهًا في الأسواق، وتصل في الغالب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيها عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة عند 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم عند 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات الصباحية عند 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2650.08 دولار للبيع، و 2649.81 دولار للشراء.