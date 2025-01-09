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الرئيسية مال واقتصاد

83.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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83.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

83.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 12:00 صباحاً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات الأربعاء بالبورصة نسبة 83.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.8 % والعرب على 5.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 8.18 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 5.89 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.5 %و سجل العرب 4.5 %و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 3.12 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 5.106 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

تراجعت مؤشرات البورصة  بختام  تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات بداية الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13270 نقطة.

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة.

 

تداولات بداية العام 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، أولى جلسات العام 2025، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

المؤشر الرئيسي 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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