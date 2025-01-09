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الكشف عن نهاية قريبة للحو ثيين - أخبار كلمتك

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الكشف عن نهاية قريبة للحو ثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن نهاية قريبة للحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 01:56 مساءً - كلمتك/ خاص

كشف السياسي د. حسين لقور عن ‏نهاية قريبة للحوثيين.

وقال لقور في تغريدة كتبها على منصة اكس : قيادة الحوثيين تبدو غير قادرة على استيعاب المتغيرات الإقليمية والدولية، ولا تدرك حجم التحولات التي طرأت على المشهد العام منذ بداية الحرب في اليمن وحتى اليوم وانهيار محور إيران.

واضاف : مغامراتهم الأخيرة وممارسة الإرهاب والقرصنة البحرية وضعتهم في مواجهة مباشرة مع قوى دولية لا يمكنهم التصدي لها، وأظهرتهم كعامل عدم استقرار في المنطقة، وليس كقوة يمكن الوثوق بها كما حاولت امريكا تسويقهم.

وتابع: أمام هذا المشهد، يبدو أن الحوثيين يقتربون من لحظة حسم قد تكون نهايتهم السياسية والعسكرية.

وتساءل : فهل يستطيعون التكيف مع الواقع الجديد؟ أم أن مغامراتهم المستمرة ستسرّع من انهيارهم؟ 

واختتم: الأيام القادمة فقط ستكشف عن الإجابة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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