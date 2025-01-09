الكشف عن نهاية قريبة للحو ثيين - أخبار كلمتك

كشف السياسي د. حسين لقور عن ‏نهاية قريبة للحوثيين.

وقال لقور في تغريدة كتبها على منصة اكس : قيادة الحوثيين تبدو غير قادرة على استيعاب المتغيرات الإقليمية والدولية، ولا تدرك حجم التحولات التي طرأت على المشهد العام منذ بداية الحرب في اليمن وحتى اليوم وانهيار محور إيران.

واضاف : مغامراتهم الأخيرة وممارسة الإرهاب والقرصنة البحرية وضعتهم في مواجهة مباشرة مع قوى دولية لا يمكنهم التصدي لها، وأظهرتهم كعامل عدم استقرار في المنطقة، وليس كقوة يمكن الوثوق بها كما حاولت امريكا تسويقهم.

وتابع: أمام هذا المشهد، يبدو أن الحوثيين يقتربون من لحظة حسم قد تكون نهايتهم السياسية والعسكرية.

وتساءل : فهل يستطيعون التكيف مع الواقع الجديد؟ أم أن مغامراتهم المستمرة ستسرّع من انهيارهم؟

واختتم: الأيام القادمة فقط ستكشف عن الإجابة.