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الرياضة - 08:36 - وفاة أخصائي تطوير تكنولوجي في حادث سير بالبحر الأحمر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - وفاة أخصائي تطوير تكنولوجي في حادث سير بالبحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وفاة أخصائي تطوير تكنولوجي في حادث سير بالبحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:36 مساءً - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد بوفاة، المعلم روماني سمير جبره، اخصائي تطوير تكنولوجى باحدى مدارس البحر الأحمر، نتيجة حادث سير، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سفاجا العام.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد لمعي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، موجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة المعلم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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