الرياضة - 12:13 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:13 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 نحو3760 جنيها للبيع و3735 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 23 إلى 4297.25 جنيها للبيع و 4268.5 جنيها للشراء.

وفي السطور التالية، تستعرض كلمتك، لقرائها سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في أسواق الصاغة بمصر لمختلف الأعيرة والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في الصاغة بمصر نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق بمصر من قبل المواطنين والمستثمرين إلى 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء يناير نحو 2025 في الأسواق نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في الأسواق بمصر نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وأما عن سعر الذهب عيار 12 فوصل سعره اليوم الأربعاء في أسواق الصاغة إلى 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في أسواق الصاغة اليوم نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 إلى 2650.89 دولار للبيع، و2650.53 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه سعر الذهب عيار 22 3939 جنيهًا 3912.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3760 جنيهًا 3735 جنيهًا سعر الذهب عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه سعر الذهب عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيهًا سعر الذهب عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه سعر الذهب عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30080 جنيهًا 29880 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2650.89 دولار 2650.53 دولار

بكام عيار 21 الآن؟.. سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الختامية

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